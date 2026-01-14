Travolta da un pickup Graziella Carretta muore dopo 15 giorni in ospedale | 60enne denunciato per omicidio stradale

Una donna di 60 anni, Graziella Carretta, è deceduta dopo essere stata investita da un pickup e aver trascorso 15 giorni in ospedale. La polizia locale di Cinisello Balsamo ha denunciato il conducente del veicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità alla guida.

Cinisello Balsamo, Graziella Carretta morta dopo essere stata investita: denunciato 60enne per omicidio stradale e omissione di soccorso - La donna aveva fratture in tutto il corpo e gravi lesioni interne dopo essere rimasta schiacciata dal peso di un enorme pickup il 17 dicembre scorso ... milano.corriere.it

Travolta da un pickup in via Modigliani e lasciata sull’asfalto senza soccorsi facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.