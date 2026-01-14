Travolta da un pickup Graziella Carretta muore dopo 15 giorni in ospedale | 60enne denunciato per omicidio stradale
Una donna di 60 anni, Graziella Carretta, è deceduta dopo essere stata investita da un pickup e aver trascorso 15 giorni in ospedale. La polizia locale di Cinisello Balsamo ha denunciato il conducente del veicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità alla guida.
Un 60enne è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso dalla polizia locale di Cinisello Balsamo (Milano). Il 17 dicembre avrebbe investito e ucciso Graziella Carretta con il suo pickup. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Travolta da un pickup in via Modigliani e lasciata sull’asfalto senza soccorsi facebook
