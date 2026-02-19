Incidente A14 schianto choc fra tir in galleria a Pedaso | un 22 ferito grave soccorso in eliambulanza e traffico paralizzato

Un grave incidente sull’A14 a Pedaso ha causato un forte scontro tra due tir nella galleria, provocando il ferimento grave di un uomo di 22 anni. La collisione si è verificata poco prima delle 11 del mattino e ha bloccato completamente il traffico in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'eliambulanza per portare il giovane in ospedale. La galleria, uno dei punti più critici della tratta, è rimasta chiusa per diverse ore mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

PEDASO Un inferno di lamiere in galleria, in uno dei punti più critici della A14. Tremendo schianto, poco prima delle 11 del mattino ieri, sulla direzione sud del tracciato autostradale, tra Pedaso e Grottammare. A entrare in collisione ieri, nella galleria Pedaso, due mezzi pesanti ed un’auto. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto si sarebbe consumato durante una manovra di sorpasso di un mezzo pesante nei confronti di un altro tir, coinvolgendo nel tamponamento anche una vettura. I soccorsi Il traffico è stato immediatamente bloccato tra i due caselli, per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e avviare la pulizia dell’asfalto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

