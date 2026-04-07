Grattacielo è polemica Forza Italia | Sugli alloggi la sinistra fa propaganda

Il dibattito sul progetto del grattacielo riprende quota, con il gruppo di Forza Italia che critica le posizioni della sinistra in merito agli alloggi. Secondo i rappresentanti del partito, le proposte avanzate dall’altra parte sarebbero irrealizzabili e più orientate alla propaganda che a soluzioni concrete. La discussione si concentra sulle implicazioni urbanistiche e sulla fattibilità delle iniziative proposte, senza che al momento vengano ufficializzate modifiche o decisioni definitive.

Il tema grattacielo torna al centro del dibattito politico. A intervenire, questa volta, è il gruppo ferrarese di Forza Italia che attacca la sinistra, chiamata in causa per aver lanciato "proposte non percorribili". I riferimenti vanno agli interventi dei consiglieri Anna Zonari (La Comune) e Leonardo Fiorentini (Avs). I quali, attraverso un’interpellanza sul regolamento per l’assegnazione degli alloggi in edilizia residenziale pubblica (ERP) e sulla gestione dell’emergenza abitativa, aveva messo in risalto la necessità di adeguare il regolamento comunale alla recente sentenza n. 12026 della Corte costituzionale, "che ha stabilito che il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo, è polemica. Forza Italia: "Sugli alloggi la sinistra fa propaganda" Caso Grattacielo, la Regione propone alloggi temporanei all’ex San BartoloLo scontro politico sulla vicenda del Grattacielo non accenna a placarsi, le polemiche sono ancora molto accese. Secondo voi, la polemica sull'Ice che fa la sinistra è un pretesto per attaccare Meloni?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. Si parla di: Grattacielo, è polemica. Forza Italia: Sugli alloggi la sinistra fa propaganda. Ex Agip, terremoto all'interno di Forza Italia: il consigliere Ferro è fuori dalle commissioniBELLUNO - Pulizie di primavera. In via Vittorio Veneto, nell'area dell'ex Agip, dove già venerdì pomeriggio erano in azione alcuni operai. Ma anche a Palazzo ... ilgazzettino.it La guerra silenziosa di Salvini in Lombardia è su Forza ItaliaIn Lombardia salvare il salvabile, in maniera gattopardesca - questa la sfida che si presenta a Matteo Salvini, tra i malumori dei forzisti e il rischio di perdere sul territorio dopo le ferite del Co ... ilfoglio.it