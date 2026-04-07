Grattacielo è polemica Forza Italia | Sugli alloggi la sinistra fa propaganda

Da ilrestodelcarlino.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sul progetto del grattacielo riprende quota, con il gruppo di Forza Italia che critica le posizioni della sinistra in merito agli alloggi. Secondo i rappresentanti del partito, le proposte avanzate dall’altra parte sarebbero irrealizzabili e più orientate alla propaganda che a soluzioni concrete. La discussione si concentra sulle implicazioni urbanistiche e sulla fattibilità delle iniziative proposte, senza che al momento vengano ufficializzate modifiche o decisioni definitive.

Il tema grattacielo torna al centro del dibattito politico. A intervenire, questa volta, è il gruppo ferrarese di Forza Italia che attacca la sinistra, chiamata in causa per aver lanciato "proposte non percorribili". I riferimenti vanno agli interventi dei consiglieri Anna Zonari (La Comune) e Leonardo Fiorentini (Avs). I quali, attraverso un’interpellanza sul regolamento per l’assegnazione degli alloggi in edilizia residenziale pubblica (ERP) e sulla gestione dell’emergenza abitativa, aveva messo in risalto la necessità di adeguare il regolamento comunale alla recente sentenza n. 12026 della Corte costituzionale, "che ha stabilito che il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Caso Grattacielo, la Regione propone alloggi temporanei all’ex San BartoloLo scontro politico sulla vicenda del Grattacielo non accenna a placarsi, le polemiche sono ancora molto accese.

Secondo voi, la polemica sull'Ice che fa la sinistra è un pretesto per attaccare Meloni?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.

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