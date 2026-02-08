Caso Grattacielo affondo dei 5 Stelle contro il Comune Poi elencano le proposte

Il Movimento 5 Stelle attacca duramente il Comune sulla questione del Grattacielo. Dopo le dichiarazioni dell’assessora Coletti, arrivano le critiche dei pentastellati, che contestano la gestione e chiedono modifiche immediate. Nei prossimi giorni, i 5 Stelle presenteranno diverse proposte per risolvere la situazione e mettere fine allo scontro politico.

Non accenna a placarsi lo scontro politico sul Grattacielo. L'ultimo intervento, in ordine di tempo, è quello del Movimento 5 Stelle, che commenta la presa di posizione del Comune – espressa dall'assessora Coletti – al termine del tavolo di crisi organizzato in Prefettura.

Il Movimento 5 Stelle ha presentato proposte per la ricollocazione degli sfollati del Grattacielo, valutando opzioni come la Fiera o l’ex ospedale Pellegrino.

Grattacielo, lo scontro politico. Opposizioni all’attacco: Il Comune non riconosce l’emergenza in attoDura la nota di Pd e La Comune: Gli sfollati delle torri stanno perdendo casa e certezze del futuro ... msn.com

Affondo di Anselmo sul grattacielo di FerraraFerrara Il consiglio comunale di oggi sarà in gran parte dedicato al Grattacielo, ma il tema era stato ampiamente trattato anche due anni fa nella seduta del 22 maggio 2023, durante la quale veniva di ... msn.com

