Martedì 7 aprile, su Canale 5, va in onda un nuovo episodio del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. La puntata prevede un confronto intenso tra alcuni dei concorrenti del reality, con momenti di tensione e scontri diretti. La conduttrice guiderà l’incontro, creando un’atmosfera di confronto diretto tra i partecipanti. La trasmissione viene trasmessa in prima serata e segue le vicende dei concorrenti all’interno della casa.

Martedì 7 aprile, Canale 5 trasmette un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi. In studio con lei, a commentare le dinamiche della Casa, troviamo Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a dare la loro analisi dei comportamenti dei concorrenti. Tensioni e alleanze al capolinea. La convivenza nella Casa non è mai stata così intensa. L’amicizia tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso sembra arrivata al capolinea: giorni di tensione, insulti reciproci e alleanze inedite porteranno questa sera a un confronto diretto tra le tre. Nuove attrazioni e complicità. La primavera porta nuovi interessi sentimentali tra i concorrenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ilary Blasi guida un faccia a faccia esplosivo al GF Vip

GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI PUNTA TUTTO SU UN DRAMMATICO FACCIA A FACCIAMartedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Ilary Blasi.

GF Vip, Antonella Elia in lacrime: il faccia a faccia con l’ex Pietro Delle PianeIl confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane al GF Vip riapre vecchie tensioni e segna un momento chiave: ecco cosa è accaduto in diretta.

Temi più discussi: Ilary Blasi si libera finalmente di un avversario scomodo: chi è; Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga; Le vere pippe al sugo sono loro. Ilary Blasi contro la Nazionale al Grande Fratello Vip; Grande Fratello Vip, cifre da capogiro: scopri il cachet di Ilary Blasi, opinioniste e concorrenti.

Ilary Blasi e Francesca Fagnani tremano: una (vecchia) minaccia incombe su di loroStasera, martedì 7 aprile 2026, torna in replica Il Commissario Montalbano che sfida Il Grande Fratello Vip e Belve. Anche senza italiane è grande Champions. libero.it

Pasquetta vip: Alessia Marcuzzi a Londra, Ilary Blasi dalla nonna, Elisabetta Canalis senza figlia e Michelle Hunziker con Giulio BerrutiNiente mete esotiche né voli transoceanici: i vip nostrani hanno preferito l’Europa e l’Italia per trascorrere la Pasquetta in famiglia o con gli amici. L’unica ... leggo.it

L'ultima puntata di Falsissimo, pubblicata ieri sera, ha superato le 300mila visualizzazioni in meno di dodici ore. Attacchi a Belen Rodriguez, Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli, Ignazio La Russa, Fedez, Marra e persino Giorgia Meloni - facebook.com facebook

Ilary #Blasi al GFVip: “I giocatori della Nazionale so’ delle vere pippe al sugo…” x.com