Scelte le due opinioniste Grande Fratello Vip Ilary Blasi punta su nomi importanti

Ilary Blasi ha annunciato le due opinioniste che accompagneranno il suo ritorno in tv. La conduttrice si prepara a riprendere il grande palco del Grande Fratello Vip, puntando su nomi noti e apprezzati dal pubblico. La scelta delle opinioniste è stata già fatta e l’attenzione ora si concentra sulla nuova stagione che sta per iniziare.

Ilary Blasi si prepara a tornare in prima serata con uno dei titoli più riconoscibili della televisione italiana. Sarà lei a condurre la prossima edizione del Grande Fratello, attesa intorno alla metà di marzo, anche se su cast e opinionisti per ora vige il massimo riserbo. Le indiscrezioni, però, non mancano e da settimane rimbalzano tra web e carta stampata, alimentando l'attesa per un'edizione che promette di cambiare diversi equilibri. Secondo quanto riportato da AffariItaliani.it, ai piani alti di Mediaset si starebbe lavorando per riportare il reality show cult al lunedì sera a partire dal 16 marzo.

