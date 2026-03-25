Nel corso della trasmissione televisiva Grande Fratello Vip, si è svolto un confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La conduttrice ha espresso sorpresa per l'incontro, poiché Delle Piane aveva dichiarato in precedenza di non voler partecipare alla casa. Durante il confronto, Antonella Elia ha rivolto alcune parole a Delle Piane, che ha risposto senza commenti aggiuntivi.

Antonella Elia non si aspettava un faccia a faccia con Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip dal momento che lui aveva detto che non sarebbe andato nella casa più spiata dagli italiani. Quando ieri sera gliel'ha fatto notare lui le ha detto che le hanno riferito ancora una volta una cosa non vera. All'ex compagna ha rivelato di esserci rimasto male, non solo per le parole che ha usato nei suoi confronti ma anche per ciò che ha detto sul loro rapporto che ha definito finto. Lui è convinto che il loro sia stato amore, lei ha detto che l'innamoramento c'è stato ma non sono mai riusciti a costruire qualcosa di concreto.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, il faccia a faccia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane: “Non vorrei che ti umiliassi”

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