Il Grande Fratello Vip sta tenendo alta l'attenzione degli italiani che ogni giorno seguono le vicende degli inquilini su Mediaset Extra, il canale 55 del digitale terrestre. In queste ore, una gieffina è finita al centro della bufera per una presunta bestemmia pronunciata all'interno della Casa più spiata d'Italia. In un video pubblicato sui social si sente Ibiza Altea dichiarare nel cuore della notte: "E la Madonna ma porco Di*", forse arrabbiata per i continui movimenti degli altri inquilini nella stanza. Una vera e propria bestemmia, che potrebbe sancire la fine del percorso dell'ex protagonista di Too hot to handle all'interno di questa edizione del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Ibiza Altea a rischio squalifica: svelato il motivo

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