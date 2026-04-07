Grande Fratello Vip Renato Biancardi nella bufera per la frase su Lucia | Me l' ha data

Durante il reality Grande Fratello Vip, Renato Biancardi ha pronunciato una frase rivolta a Lucia Ilardo che ha attirato l’attenzione. Dopo una notte passata insieme nella Casa, Biancardi ha detto:

Dopo una notte di intimità nella Casa, Renato Biancardi si lascia andare a una confessione su Lucia Ilardo che non passa inosservata. Le parole pronunciate davanti alle telecamere, scatenano una valanga di critiche. Nelle ultime ore, Renato Biancardi è finito al centro delle critiche sui social per una confessione fatta a Blu Prezia riguardo a una notte hot trascorsa con Lucia Ilardo nella casa del Grande Fratello Vip. Una frase giudicata di pessimo gusto, soprattutto alla luce dei discorsi fatti in precedenza sulla presenza della figlia a casa. Chi è Lucia Ilardo: da Temptation Island al GF Vip Lucia Ilardo è diventata nota al pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island, dove il tentatore Andrea rivelò a Rosario Guglielmi, suo ex fidanzato, che tra loro ci fosse stato un rapporto dopo la fine . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, Renato Biancardi nella bufera per la frase su Lucia: "Me l'ha data" Leggi anche: GF Vip, Renato Biancardi nella bufera per le parole su Lucia Ilardo Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo bacia Renato Biancardi: la reazione di Rosario GuglielmiLe vicende dei protagonisti del Grande Fratello Vip stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Temi più discussi: Grande Fratello VIP: I sospetti di Renato su Lucia Video; GF Vip, pioggia di critiche per la frase di Renato Biancardi su Lucia Ilardo; Grande Fratello Vip, bufera su Renato Biancardi: la frase su Lucia scatena il web; GF Vip 8, Raul affonda Lucia: Avresti potuto evitare di andare a letto con Renato. Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 7 aprile: eliminato, Renato nella bufera e sorpreseIl Grande Fratello Vip torna protagonista con la puntata di martedì 7 aprile 2026, pronta a regalare nuovi colpi di ... tuttosulgossip.it Scoppia la lite tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip| Cerchi di mettermi contro tuttiRenato Biancardi accusa Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip: i due litigano nella casa, cosa si sono detti. ilsussidiario.net Ieri sera è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 e Ilary Blasi ha pensato bene di “andare in bianco” Chi ha firmato il suo look total white: - facebook.com facebook Ilary Blasi "va in bianco" al Grande Fratello Vip: chi ha firmato il look total white della puntata 6 x.com