Grande Fratello Vip 2026 stasera in diretta la seconda puntata | la sfida per chi otterrà l’immunità

Stasera in diretta su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi. La serata prevede una sfida tra i concorrenti per ottenere l’immunità, con i partecipanti che si confrontano davanti alle telecamere mentre cercano di conquistare una protezione temporanea. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, torna a tenere alta l’attenzione del pubblico televisivo.

Venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. I primi giorni nella Casa sono trascorsi tra allegria e qualche incomprensione. Le bionde di “Grande Fratello Vip” sono state le assolute protagoniste: Alessandra Mussolini e Paola Caruso sono un’inedita coppia che diverte i compagni di avventura mentre le antiche ruggini tra Antonella Elia e Adriana Volpe sono alimentate da nuovi attriti. II privilegi di cui ha beneficiato il “team Volpe” vengono rimessi in gioco e sarà il pubblico a decidere chi potrà goderne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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