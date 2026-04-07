La settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è iniziata alle 22:00 con la conduzione di Ilary. Durante l'episodio, è stata comunicata l’eliminazione di Ibiza Altea. La puntata è stata trasmessa in diretta e ha visto momenti di confronto tra i concorrenti, oltre alle usuali nomination e discussioni. La puntata si è svolta nella serata del 7 aprile, con il pubblico che ha seguito attentamente gli sviluppi.

7 aprile – 21:56. Breve anteprima. 7 aprile: 22:00. Ilary dà subito il via alla settima puntata del GFVIP. Salutate le opinioniste Selvaggia e Cesara ed i primi eliminati, la conduttrice si collega immediatamente con i “ vips ” e, mentre scorrono le immagini, li prende in giro perché “ avete pianto persino per le uova di Pasqua. Pensavo di farvi un regalo, invece un piagnisteo “. Chiude inoltre il televoto eliminatorio tra Ibiza, Marco e Nicolò. 7 aprile – 22:03. Antonella ai ferri corti con Alessandra e Paola. Restano in salotto soltanto Alessandra, Paola, Francesca e Antonella. Quest’ultima si è schierata nei giorni scorsi dalla parte della Manzini, dopo averla criticata ferocemente insieme a loro, mandando in frantumi l’amicizia con la Mussolini e la Caruso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta settima puntata: eliminata Ibiza Altea

Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 7 aprile: Alessandra Mussolini contro Antonella Elia, eliminata Ibiza Altea

Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 20 marzo: Antonella Elia prima e immune, male Ibiza AlteaLa nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 sta entrando nella fase in cui il pubblico inizia davvero a orientare le dinamiche della Casa.

Grande Fratello VIP, Commenti a Caldo della Terza Puntata, Eliminato Dario Cassini, In nomination……

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della quinta puntata; Grande Fratello Vip, le pagelle: Ilary Blasi non deve chiudere (7), Manzini e la cotta per Todaro (7), ma il vero show è Selvaggia Lucarelli (9); Grande Fratello Vip 2026 : tre motivi per cui non sta funzionando (e c'entra anche Ilary Blasi).

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 7 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 7 aprile 2026, torna il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi con tanti colpi di scena: chi sarà eliminato dalla casa? superguidatv.it

Anticipazioni Grande Fratello Vip: polemiche, sondaggi e cosa vedremo staseraOggi martedì 7 aprile 2026 va in onda la settima diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: il caso ascolti, nomination ed eliminato ... libero.it

Grande Fratello Vip allunga e c'è la data della finale: tutte le novità - facebook.com facebook

Ilary Blasi "va in bianco" al Grande Fratello Vip: chi ha firmato il look total white della puntata 6 x.com