Grande Fratello Vip 2026 sondaggi puntata 20 marzo | Antonella Elia prima e immune male Ibiza Altea

Nella puntata del 20 marzo del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia si è classificata prima nei sondaggi e ha ottenuto l'immunità. La situazione all’interno della Casa ha visto anche una discussione sulla discussione a Ibiza Altea. I sondaggi online mostrano i voti del pubblico e influenzano le scelte dei concorrenti. La dinamica tra i partecipanti si fa sempre più articolata e coinvolgente.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 sta entrando nella fase in cui il pubblico inizia davvero a orientare le dinamiche della Casa. La puntata del 20 marzo è particolarmente attesa perché decreterà il concorrente più votato della settimana, l’unico che potrà godere dell’immunità e sottrarsi al prossimo televoto. I sondaggi mostrano un quadro già molto definito: Antonella Elia vola in testa con un margine importante, mentre Ibiza Altea sembra attraversare un momento complicato, raccogliendo percentuali minime. Chi rischia davvero? Chi sta conquistando il pubblico? E come si stanno ridisegnando gli equilibri interni? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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