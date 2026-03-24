Grande Fratello Vip 2026 diretta terza puntata | il ‘pillole gate’… senza immagini!

Nella serata del 24 marzo, alle 21:59, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026. L’episodio è iniziato con una breve anteprima delle immagini degli ultimi giorni trascorsi nella casa, senza mostrare filmati. La conduttrice e le opinioniste sono state già in postazione quando hanno dato il via ufficiale alla puntata, che ha avuto come focus il cosiddetto ‘pillole gate’.

24 marzo – 21:59. Breve anteprima con le immagini degli ultimi giorni nella casa. Poi Ilary Blasi e le due opinioniste, già in postazione, per il via ufficiale alla terza puntata. 24 marzo – 22:01. Pubblicità. 24 marzo – 22:03. La Blasi rientra in studio e ricorda che c’è un televoto aperto che stabilirà il primo eliminato del GF VIP. Si collega poi con la casa per salutare tutti, soprattutto i nominati, e chiude subito il televoto. 24 marzo – 22:05. Il ‘pillole gate’. senza immagini!. Primo tema della serata: il ‘pillole gate’. Dario ha accusato Antonella di avergli nascoste le pillole per la pressione ma parrebbe essere stato lo stesso comico a nasconderle appositamente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta terza puntata: il ‘pillole gate’… senza immagini! Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026, diretta terza puntataAnticipazioni terza puntata di martedì 24 marzo 2026 Terzo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara... Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntataStasera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026. Aggiornamenti e notizie su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, un reality che non ha più senso tra celebrities che sono promesse mancate e meccanismi logorati; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: che cosa succede dopo il primo televoto?; Grande Fratello Vip, debutto rivoluzionario (con standing ovation): C’è già la vincitrice, cosa è successo. Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 marzoGrande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 marzo. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 24 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 24 marzo 2026, va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi: chi sarà eliminato? superguidatv.it «Questa sera, tutto dipenderà dal televoto: uno di noi dovrà lasciare la Casa. » Il Grande Fratello Vip torna in onda su Canale 5 per il terzo appuntamento, e l’atmosfera si fa già tesa: Dario Costantini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Briga - facebook.com facebook Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi presso i seggi elettorali di competenza ed esercitare il proprio diritto di voto #GFVIP x.com