Milleproroghe al voto gli emendamenti in Commissione | tra le proposte sulla scuola la proroga delle graduatorie DSGA e il dimensionamento scolastico

Le Commissioni I e V della Camera esamineranno gli emendamenti al Milleproroghe, approvato dal Governo a fine 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine dicembre, perché vogliono decidere se prorogare le graduatorie DSGA e modificare il dimensionamento scolastico. La discussione si svolgerà lunedì 16 e martedì 17 febbraio, con i parlamentari che votano le proposte di modifica. Tra i temi in discussione ci sono anche le scadenze per le assunzioni degli insegnanti e le regole per le nuove scuole.

Lunedì 16 e martedì 17 febbraio le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera voteranno gli emendamenti al decreto-legge 2002025, il cosiddetto Milleproroghe, approvato dal Governo a fine 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre scorso. Il 18 febbraio il testo approderà in Aula. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Affitti brevi, il Comune proroga i termini delle proposte sulla regolamentazione Il Comune di Bologna ha deciso di prorogare i termini per le proposte sulla regolamentazione degli affitti brevi, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le restrizioni precedentemente adottate. Dimensionamento scolastico, assessore all’Istruzione presenterà proposte L’assessore all’Istruzione presenterà presto nuove proposte sul dimensionamento scolastico in Campania. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Rottamazione quinquies, quater e ravvedimento speciale, al voto gli emendamenti al Milleproroghe 2026; Milleproroghe, martedì i pareri Mef. Poi le commissioni inizieranno a votare; In Parlamento; Provincia, si vota. Ma il Milleproroghe prepara il colpo di spugna. Decreto Milleproroghe 2026: voto su Rottamazione Quinquies e Ravvedimento SpecialeUltime notizie sul Milleproroghe 2026: al voto gli emendamenti su Rottamazione quinquies e ravvedimento speciale. quotidianodiragusa.it Dl milleproroghe: atteso ok Commissioni Camera martedi', in Aula il 18 con fiduciaOggi al via votazioni emendamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera ... ilsole24ore.com Rottamazione quinquies, quater e ravvedimento speciale, al voto gli emendamenti al Milleproroghe 2026 facebook Si entra nel vivo dei voti sugli emendamenti al decreto Milleproroghe 2026. Sul fronte fiscale da sciogliere i nodi su rottamazione quinquies, quater e sulla richiesta di estensione del ravvedimento speciale abbinato al patto con le partite IVA - Imposte… x.com