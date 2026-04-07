Goztepe-Galatasaray mercoledì 08 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa il recupero del 27esimo turno di Superlig turca tra Goztepe e Galatasaray. La partita vede il Galatasaray, capolista del campionato e allenato da Okan Buruk, affrontare il Goztepe, attualmente quinto in classifica. Si tratta di un incontro importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.
Recupero del 27esimo turno di Superlig turca con il Galatasaray di Okan Buruk capolista del torneo impegnato sul campo del Goztepe attualmente quinto in classifica. Dopo un’ottima prima parte di stagione la squadra di Stoilov ha un inevitabilmente pagato dazio a livello fisico ed e’ incappata in una serie di risultati negativi interrotta giusto nell’ultimo turno con la vittoria sul campo del Genclerbirligi. Piu’ complicato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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