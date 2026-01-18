Goztepe-Rizespor lunedì 19 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 19 gennaio 2026 alle 18:00 si disputa Goztepe-Rizespor, prima giornata di ritorno in Süper Lig. Il Goztepe di Stoilov, attualmente quarto in classifica, riceve in casa il Rizespor. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per questa sfida, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dell’incontro.

Prima giornata di ritorno in superlig turca e il Goztepe di Stoilov attualmente quarto in classifica affronta in casa il Rizespor. Per il Goz uno straordinario girone d’andata con la squadra che sta sognando l’Europa ad occhi aperti. Squadra estremamente interessante che si poggia su un’ottima difesa, attualmente la migliore del campionato con appena 9 gol al passivo. I Karadeniz Atmacas? invece sono in linea di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

