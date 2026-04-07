Atromitos FC-Kifisia mercoledì 08 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 8 aprile 2026 alle 18:00 si gioca il match tra Atromitos FC e Kifisia, valido per la seconda fase della Super League greca nel girone retrocessione. L'incontro vedrà le due squadre affrontarsi con l’obiettivo di ottenere punti utili per consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla salvezza matematica. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono disponibili sui principali siti di scommesse sportive.

Seconda fase della Super League greca e nel gruppo retrocessione l’Atromitos FC sfida il Kifisia per conquistare quei pochi punti che mancano alla salvezza matematica. I Kyanolefki hanno visto sfuggire l’accesso al gruppo Conference nel finale facendo 2 punti nelle ultime 3 partite pur fermando AEK Atene e Aris Salonicco. Squadra da trasferta se ce n’è una, quella di Kerkez paga un rendimento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atromitos FC-Kifisia (mercoledì 08 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici FC Copenaghen-Silkeborg (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiTrovare il Copenaghen nel girone retrocessione è già incredibile, ma forse lo è ancora di più che in caso di sconfitta lo spettro si avvicinerebbe... FC Copenaghen-Silkeborg (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiTrovare il Copenaghen nel girone retrocessione è già incredibile, ma forse lo è ancora di più che in caso di sconfitta lo spettro si avvicinerebbe...