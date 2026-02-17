Google Messaggi introduce una nuova funzione che impedisce di copiare testi interi, rispondendo alle lamentele di chi voleva evitare copia e incolla non autorizzato. La novità permette di selezionare solo parti del messaggio, facilitando una condivisione più mirata e veloce. Per esempio, ora si può copiare una frase specifica senza dover selezionare tutto il testo, risparmiando tempo e riducendo errori.

Nel flusso incessante della comunicazione digitale, sono i dettagli a fare la differenza. E quello che sta arrivando su Google Messaggi è uno di quei piccoli grandi cambiamenti che ridefiniscono le abitudini di milioni di persone. La possibilità di selezionare e copiare solo una porzione specifica di un messaggio, senza dover duplicare l’intero testo, sta finalmente diventando realtà. Una funzione che può sembrare banale, ma che risponde a un’esigenza concreta e quotidiana: gestire con precisione i frammenti di conversazione, eliminando passaggi superflui e rischi di errore. La novità è stata individuata nella build 2026021201RC00 di Google Messaggi, dove compare un sistema di selezione testuale attivabile tenendo premuto sul messaggio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Google messaggi, basta copiare testi interi: ecco la nuova funzione che fa risparmiare tempo

