SwitchBot AI Hub porta l’AI edge nella smart home
La tecnologia entra nelle case con un’innovazione che cambia le regole del gioco. SwitchBot presenta il suo AI Hub, il primo dispositivo domestico a integrare localmente OpenClaw, un framework open-source per l’intelligenza artificiale. Ora, le case intelligenti possono gestire più funzioni in modo rapido e sicuro, senza dover ricorrere al cloud. La novità punta a rendere la smart home più reattiva e affidabile, con un’attenzione particolare alla privacy degli utenti.
La casa intelligente compie un passo avanti significativo grazie a SwitchBot AI Hub, il primo hub domestico a integrare localmente OpenClaw, un framework open-source per l’intelligenza artificiale. Questo dispositivo, disponibile a partire da fine febbraio a un prezzo di 259,99 euro, promette di ridurre la dipendenza dal cloud, migliorare la privacy e offrire un’esperienza d’uso più reattiva e personalizzata per gli utenti italiani. Il mercato della smart home è in continua evoluzione e l’intelligenza artificiale rappresenta una frontiera cruciale per l’innovazione. SwitchBot, azienda nota per i suoi sistemi robotici per la casa, ha lanciato un prodotto che mira a ridefinire l’interazione tra gli utenti e i loro ambienti domestici.🔗 Leggi su Ameve.eu
