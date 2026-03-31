Nel periodo che precede il The Masters, il PGA Tour prosegue con il Valero Texas Open, mentre il DP World Tour continua le sue tappe. Tra i partecipanti, torna in gara il giocatore che ha recentemente ottenuto risultati di rilievo. La competizione si svolge in Texas, con numerosi atleti pronti a testare le proprie capacità prima del grande appuntamento di aprile.

Per la settimana che precede il The Masters il PGA Tour non si ferma, così come fa il Dp World Tour, ma scende in campo per il Valero Texas Open, torneo che si disputerà al TPC San Antonio sull’Oak Course e che metterà in palio da giovedì 2 a domenica 5 ben 9,8 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup. Nel field, oltre al defending champion Brian Harman (vincitore qui l’anno scorso davanti a Ryan Gerard con uno score totale di -9), tornerà in campo Collin Morikawa, fermo dal The Players quando si ritirò dopo la prima buca per un infortunio, insieme a Tommy Fleetwood (3 top 10 già in stagione), Ludvig Aberg, anche lo svedese assente dal The Players, e Gary Woodland, fresco vincitore dello Houston Open la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, il Valero Texas Open anticipa il The Masters. Morikawa torna in gara

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