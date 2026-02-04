Un cucciolo di Golden retriever in Italia è stato abbandonato dall’allevamento perché aveva una malformazione alla coda. Il rifugio che lo ha preso in cura dice che non è stato trattato come un essere vivente. La storia fa riflettere sulle pratiche di alcuni allevamenti e sul rispetto verso gli animali.

In Brasile, un cucciolo di Golden retriever è stato scartato da un allevamento perché la sua coda non rispettava gli standard estetici per la vendita. A raccontare la storia è la Ong Novo Lar Pets, che ha accolto il cagnolino giudicato come “sbagliato”. Il cucciolo è entrato a far parte del rifugio quando aveva otto settimane. Secondo quanto spiegato sui social dalla fondatrice Rachel Ramos, il cagnolino è stato subito visitato da un veterinario, il quale ha confermato che la malformazione della coda non compromette la salute del tenero animale. La donna ha raccontato sui social che il Golden retriever è arrivato nel rifugio in condizioni igieniche precarie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ha una malformazione e non è vendibile: cucciolo di Golden retriever scartato dall’allevamento. Il rifugio che lo ha accolto: “Non è stato trattato da essere vivente”

