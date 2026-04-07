Gli ultimi giorni del Paradiso | il nuovo film di João Nuno Pinto

Il 16 aprile esce nelle sale il nuovo film di João Nuno Pinto intitolato “Gli ultimi giorni del Paradiso”. Il film si presenta come un dramma familiare che affronta anche tematiche di tensione sociale e riflessione ambientale, offrendo uno sguardo su vicende personali inserite in un quadro più ampio di criticità sociali e ambientali. La pellicola si concentra su eventi e dinamiche legate ai rapporti tra i personaggi e alle questioni di attualità.

Il 16 aprile arriva in sala “Gli ultimi giorni del Paradiso” di João Nuno Pinto: dramma familiare, tensione sociale e riflessione ambientale. Arriva nelle sale italiane dal 16 aprile, distribuito da Trent Film, “Gli ultimi giorni del Paradiso”, il nuovo lungometraggio del regista portoghese João Nuno Pinto. Un’opera intensa, stratificata e visivamente potente che intreccia dramma familiare, tensioni sociali e riflessioni ambientali, costruendo un racconto corale di grande forza emotiva. Ambientato in una lussuosa tenuta dell’Alentejo, regione arida e segnata dalla siccità, il film si apre con la morte del patriarca della famiglia proprietaria della villa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Gli ultimi giorni del Paradiso”: il nuovo film di João Nuno Pinto ‘Gli ultimi giorni del Paradiso’, un Portogallo in fiamme nel trailerIl film di João Nuno Pinto si incentra su una ricca famiglia borghese nell’arida regione dell’Alentejo. La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (Der Untergang), film del 2004... Gli ultimi giorni del Paradiso | Trailer Temi più discussi: Gli ultimi giorni del Paradiso: il nuovo film di João Nuno Pinto tra dramma familiare e riflessione ambientale; Gli ultimi giorni del Paradiso, il trailer ufficiale del film [HD]; ‘Gli ultimi giorni del Paradiso’: il nuovo trailer; Nuovi casting per film con Riccardo Scamarcio e produzioni a Roma: tutte le opportunità. Gli ultimi giorni del Paradiso, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di João Nuno Pinto. Un film con Beatriz Batarda, José Pimentão, Joana Bernardo, Margarida Marinho, Rita Cabaço. Da giovedì 16 aprile al cinema. mymovies.it Gli Ultimi Giorni del ParadisoGli Ultimi Giorni del Paradiso, scheda del film di João Nuno Pinto, con Beatriz Batarda, José Pimentão e Joana Bernardo, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove ved ... comingsoon.it #BFFB39Competition 18 BURACOS PARA O PARAÍSO (18 HOLES TO PARADISE) João Nuno Pinto 12.04 // h 15.15 // Capitol 1 15.04 // h 21.00 // CLUB 3 Italian, Portugese Italian Premiere Eine Familie versammelt sich in Südportugal, um über das Erbe, Pap - facebook.com facebook