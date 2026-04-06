Il film di João Nuno Pinto si incentra su una ricca famiglia borghese nell’arida regione dell’Alentejo. Al cinema dal 16 aprile con Trent FIlm. Gli ultimi giorni del Paradiso è un film toccante e altamente originale. La sinossi di un’opera intensa. Trent Film ha diffuso il trailer del film Gli ultimi giorni del Paradiso di João Nuno Pinto, al cinema dal 16 aprile. Il nuovo lungometraggio del regista portoghese si impone come un’opera intensa e stratificata che, attraverso un raffinato dispositivo narrativo, intreccia dramma familiare, tensione sociale e riflessione ambientale, dando vita a un racconto corale di grande forza visiva ed emotiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Gli ultimi giorni del Paradiso’, un Portogallo in fiamme nel trailer

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Gli ultimi giorni del Paradiso, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di João Nuno Pinto. Un film con Beatriz Batarda, José Pimentão, Joana Bernardo, Margarida Marinho, Rita Cabaço. Da giovedì 16 aprile al cinema. mymovies.it

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