Ecco i membri del Consiglio per la Pace per Gaza Ma Israele si lamenta con Trump

Ecco i membri del Consiglio per la Pace a Gaza, un’iniziativa che mira a promuovere dialogo e stabilità nella regione. Nel contesto internazionale, Israele ha espresso preoccupazioni e si è rivolto a Donald Trump, chiedendo chiarimenti e sostegno. La questione evidenzia le complesse dinamiche politiche e diplomatiche legate alla pace e alla sicurezza di Gaza, sottolineando l’importanza di approcci equilibrati e condivisi a livello globale.

"Ora è il momento di trasformare i sogni in realtà". Sono queste le parole con cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si rivolge a numerosi leader mondiali in una lettera per convincerli a prendere parte al Board of Peace per Gaza. L'invito è rivolto a "un illustre gruppo di nazioni pronte ad assumersi la nobile responsabilità di costruire una pace duratura, un onore riservato a coloro che sono disposti a dare il buon esempio e a investire brillantemente in un futuro sicuro e prospero per le generazioni a venire", precisa Trump, "questo Consiglio sarà unico nel suo genere, non c'è mai stato niente di simile!". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ecco i membri del Consiglio per la Pace per Gaza. Ma Israele si lamenta con Trump Leggi anche: Chi sono i membri scelti da Trump per il “Consiglio per la pace” per Gaza Leggi anche: Trump annuncia il Consiglio di Pace per Gaza. A Davos i nomi dei 12 membri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trump nomina Marco Rubio e Tony Blair tra i consiglieri esecutivi del Consiglio di Pace per Gaza - Il presidente degli Stati Uniti nomina Marco Rubio e Tony Blair tra i sette consiglieri esecutivi del Consiglio di Pace per Gaza; Gaza sospesa, Trump ri-annuncia l’anonimo Consiglio della Pace; Gaza, Trump su Truth: Formato il Board della pace, ora Hamas consegni armi; Gaza: verso il Consiglio di pace. Gaza, i nomi dei membri del Consiglio per la Pace. Ma Israele si lamenta con Trump - "Ora è il momento di trasformare i sogni in realtà". iltempo.it

Trump annuncia il Consiglio di Pace per Gaza. A Davos i nomi dei 12 membri - Il presidente conferma la creazione del Board of Peace, “il più grande e prestigioso mai creato”, per la seconda fase del piano per la Striscia. ilfoglio.it

Gaza, il Consiglio della pace di Trump non piace a Israele. «Contrasta con la nostra politica» - Nel comitato esecutivo ci sono anche rappresentanti di Turchia e Qatar, sgradite a Netanyahu. avvenire.it

La lettera di invito, firmata dal presidente americano e indirizzata ai membri chiamati a far parte del Consiglio, è stata resa pubblica su X dal presidente argentino Javier Milei - facebook.com facebook

#Gaza: verso il Consiglio di pace Trump: «I membri saranno annunciati a breve». Come annunciato da Witkoff, «siamo ufficialmente nella fase successiva del Piano di pace» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.