Trump medita di nuovo l’attacco all’Iran | Navi pronte come in Venezuela Teheran | Sarebbe guerra totale con Usa e Israele

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire. Donald Trump ha dichiarato di avere navi pronte per un possibile attacco, paragonando la situazione a quella in Venezuela. Dall’altra parte, Teheran avverte che una guerra totale con Usa e Israele potrebbe scoppiare da un momento all’altro. La situazione resta molto calda e rischia di esplodere in qualsiasi momento.

Torna a incendiarsi lo scontro tra Stati Uniti e Iran, con minacce reciproche di attacchi «senza precedenti». Ad aprire le ostilità (verbali) è ancora una volta Donald Trump, che di buon mattino (americano) torna a evocare la possibilità di raid contro il regime degli Ayatollah. Anche se l'ultimatum ora non pare più legato alla repressione delle proteste che hanno infiammato il Paese nell'ultimo mese, quanto piuttosto al programma nucleare di Teheran. «Un'imponente Armata si sta dirigendo verso l'Iran. Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione», ricorda Trump su Truth.

