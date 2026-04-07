Gli azzurri vincono la supersfida del non gioco

Il Napoli ha ottenuto una vittoria in una partita caratterizzata da poche occasioni e da un ritmo lento. La gara si è conclusa con il risultato di vittoria per gli azzurri, che hanno sorpassato il Milan in classifica e si sono mantenuti a distanza dall’Inter. La partita si è svolta senza molte emozioni e con poche opportunità da rete, risultando più una sfida di strategia che di spettacolo.

"> Il Napoli vince, sorpassa il Milan e resta in scia dell’Inter, ma lo fa al termine di una gara complessa, bloccata e povera di spettacolo. Come racconta Antonio Corbo su Repubblica Napoli, la supersfida di Pasqua si trasforma in una partita “ottusa”, segnata più dalla paura di sbagliare che dalla voglia di osare. Antonio Corbo, su Repubblica Napoli, descrive un primo tempo privo di qualità: ritmi bassi, pochi dribbling, nessuna accelerazione. Due allenatori considerati maestri di tattica finiscono per costruire una gara dominata dalla prudenza, quasi un manifesto del “non gioco”. Un quadro che richiama, amaramente, anche le difficoltà del calcio italiano nel suo complesso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gli azzurri vincono la supersfida del non gioco PAGELLE E TABELLINO GENOA-NAPOLI 2-3: gli azzurri la vincono con un rigore alla fineVoti, top e flop di Genoa-Napoli, anticipo delle 18 di sabato 7 febbraio e valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Colpo in trasferta per il Napoli Basket: gli azzurri vincono a SassariSulle ali dell'entusiasmo della conquista delle finali eight di Coppa Italia, il Napoli Basket centra un successo importantissimo in trasferta,... Temi più discussi: Stasera Bosnia-Italia: dentro o fuori dai Mondiali. Formazioni e dove vederla; Italia, processo alla Nazionale: le ragioni di un altro fallimento; Cottafava e Dal Corso vincono il Challenge in Messico: le parole dei protagonisti; Italia in Semifinale alla 70a Coppa delle Nazioni. Seconda vittoria contro Montreux. Diletta Leotta incinta col super pancione allo stadio a Bergamo per vedere l’Italia: tifo scatenato per gli azzurri che vincono, guardaDiletta Leotta incinta col super pancione allo stadio a Bergamo per vedere l’Italia: tifo scatenato per gli azzurri che vincono, guarda ... gossip.it L’Under 21 travolge la Macedonia a Empoli, gli azzurrini vincono 4-0EMPOLI (ITALPRESS) – La Nazionale Under 21 fa il proprio dovere e, fra le mura amiche del Computer Gross Arena di Empoli, batte per 4-0 la Macedonia del Nord in una gara valida per il girone di qualif ... msn.com Stasera è il momento della verità. Gli Azzurri scendono in campo contro la Bosnia per conquistare il pass verso il Campionato del Mondo 2026! Chi opera nel real estate lo sa bene: le partite decisive si vincono con preparazione, visione e squadra. Forza Azzu - facebook.com facebook a Miami Gli azzurri vincono la finale del doppio: 6-4 6-2 contro Heliovaara e Patten Primo titolo Masters 1000 #ATPMiami #DAZN x.com