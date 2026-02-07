Il Napoli vince 3-2 in un finale emozionante contro il Genoa. Gli azzurri trovano il gol decisivo su rigore negli ultimi minuti, portando a casa i tre punti in una partita combattuta. I voti e i protagonisti di un match che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi fino all’ultimo.

Voti, top e flop di Genoa-Napoli, anticipo delle 18 di sabato 7 febbraio e valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte scende in campo per cercare di recuperare qualcosa nella parte alta della classifica, a Marassi la situazione è stata molto meno facile di quanto ci si potesse aspettare. Pagelle Genoa-Napoli (ANSA) Calciomercato.it Pronti via la squadra ospite va subito sotto a causa di un calcio di rigore causato da Meret, non sbaglia dal dischetto Malinovsky. Tra il minuto 20 e il 22 gli azzurri la ribaltano con i gol di Hojlund e McTominay. Nella ripresa esce lo scozzese ed entra Giovane, ma è la squadra di casa a trovare il pareggio con un gol del solito Colombo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO GENOA-NAPOLI 2-3: gli azzurri la vincono con un rigore alla fine

