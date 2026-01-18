Colpo in trasferta per il Napoli Basket | gli azzurri vincono a Sassari

Il Napoli Basket ottiene una vittoria importante in trasferta contro la Dinamo Sassari, con il punteggio di 78-84. Dopo aver raggiunto le final eight di Coppa Italia, gli azzurri continuano a mantenere un buon rendimento in campionato, consolidando la propria posizione in classifica. La sfida si è rivelata impegnativa, ma la prestazione della squadra ha dimostrato determinazione e compattezza.

Sulle ali dell'entusiasmo della conquista delle finali eight di Coppa Italia, il Napoli Basket centra un successo importantissimo in trasferta, vincendo sul campo della Dinamo Sassari dell'attesissimo ex di turno Jacob Pullen per 78-84. Gli uomini di Magro, orfani di Simms, vincono al PalaSerradimigni con una prestazione convincente e iniziano nel migliore dei modi il girone di ritorno, in attesa di possibili nuovi innesti provenienti dal mercato, con i rumors attorno al ritorno di Tote' che sono tornati di grandissima attualità nelle ultime ore. Tre gli azzurri in doppia cifra: Mitrou-Long (19), El-Amin (18) e Flagg (16). 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Show del Napoli Basket contro Cremona: gli azzurri vincono superando il muro dei 100 punti

Il Napoli Basket torna in campo con un successo importante contro Cremona, superando il muro dei 100 punti. Dopo la sconfitta di Udine, gli azzurri dimostrano carattere e determinazione, riaffermando le proprie ambizioni nella corsa alla final eight di Coppa Italia. Un risultato che riaccende l’entusiasmo nel team e nei tifosi.

Varese-Napoli Basket, divieto di trasferta per i tifosi azzurri residenti in città e in provincia

Per l’incontro di basket tra Pallacanestro Varese e Napoli Basket, in programma sabato 3 gennaio 2025 alle ore 18:15, il Prefetto di Varese ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della città e della provincia di Napoli. Questa misura si rende necessaria per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza durante la partita, che si svolgerà presso il Palasport di Varese.

