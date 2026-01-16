Striscia di Gaza da quando è iniziato il cessate il fuoco è stato ucciso un bambino ogni giorno dall' esercito israeliano
Da quando è iniziato il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, un bambino ogni giorno è stato ucciso dall'esercito israeliano, secondo quanto riferito dall'UNICEF. La presenza dei bambini palestinesi nella regione si è drasticamente ridotta, sollevando preoccupazioni sulla loro sicurezza e sul rispetto dei diritti umani. La situazione rimane critica e richiede attenzione internazionale per trovare soluzioni che garantiscano protezione e pace.
Nella Striscia di Gaza si continua a morire. Secondo l'ultimo report diffuso da Unicef da quando è iniziato il cessate il fuoco lo scorso 10 ottobre, ogni giorno approssimativamente un bambino o una bambina sono stati uccisi dalle forze israeliane. Il dato registrato dall'Unicef parla di almeno 60 ragazzi e 40 ragazze uccisi nella Striscia di Gaza, un dato che tiene conto solo dei casi in cui è stato possibile raccogliere abbastanza informazioni e dettagli su quanto accaduto. «Quindi il numero effettivo di bambini palestinesi uccisi dovrebbe essere più alto. Centinaia di bambini sono rimasti feriti», ha spiegato il portavoce dell'Unicef, James Elder, ascoltato Palazzo delle Nazioni di Ginevra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
