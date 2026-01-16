Striscia di Gaza da quando è iniziato il cessate il fuoco è stato ucciso un bambino ogni giorno dall' esercito israeliano

Da quando è iniziato il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, un bambino ogni giorno è stato ucciso dall'esercito israeliano, secondo quanto riferito dall'UNICEF. La presenza dei bambini palestinesi nella regione si è drasticamente ridotta, sollevando preoccupazioni sulla loro sicurezza e sul rispetto dei diritti umani. La situazione rimane critica e richiede attenzione internazionale per trovare soluzioni che garantiscano protezione e pace.

Gaza, l’inviato speciale Usa Witkoff: “Diamo inizio alla Fase Due del piano di pace”. Ecco cosa prevede - L'inviato USA Witkoff annuncia l'inizio della seconda fase del piano di pace per Gaza con l'istituzione del Comitato palestinese ... ilfattoquotidiano.it

A Gaza è cominciata la “fase due” del piano di Trump, più o meno - Lo hanno detto gli Stati Uniti: dovrebbe portare a un nuovo governo della Striscia, ma molte cose sono incerte o non stanno funzionando ... ilpost.it

Hamas è pronta a cedere il governo della Striscia di Gaza a un comitato transitorio ilsole24ore.com/art/trump-e-fi… x.com

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’inizio della “fase due” dell’accordo tra Israele e Hamas per la Striscia di Gaza. In teoria dovrebbe essere un passo avanti verso la fine della guerra, ma in pratica c’è parecchio scetticismo, perché al momento molti dei punti più - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.