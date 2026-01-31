Israele ha lanciato nuovi attacchi aerei su Gaza, colpendo sette località diverse nella Striscia. Da sabato mattina, almeno 28 persone sono morte negli bombardamenti, e un quarto di queste vittime sono bambini. Si tratta di uno degli attacchi più intensi dall’inizio del cessate il fuoco. La situazione rimane molto tesa, con i civili che cercano di mettersi in salvo tra le macerie.

Israele torna a bombardare Gaza: le forze militari di Tel Aviv dalla mattinata di sabato 31 gennaio ha compiuto attacchi aerei in sette diverse località della Striscia. Nei raid, riferisce l’agenzia di protezione civile di Gaza, controllata da Hamas, sono morte almeno 28 persone. Un quarto delle vittime, quindi almeno 7, sono bambini. Ma ci sono ancora persone disperse sotto le macerie, come riporta il quotidiano israeliano Haaretz. Il ministero della Salute di Hamas segnala altri 30 feriti, alcuni in condizioni critiche. L’ esercito israeliano ha attaccato quattro membri di Hamas e della Jihad Islamica a Gaza in risposta alla violazione del cessate il fuoco, quando otto militanti sono usciti da un tunnel sotterraneo nella parte orientale di Rafah, ha dichiarato l’ Idf su Telegram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Raid di Israele a Gaza: “Almeno 28 morti, un quarto sono bambini”. È uno degli attacchi più gravi dal cessate il fuoco

Approfondimenti su Israel Gaza

Dal 10 ottobre, data dell’entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, si sono registrati almeno 420 decessi tra i palestinesi, nonostante gli accordi ufficiali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Israel Gaza

Argomenti discussi: Raid di Israele colpisce auto del Comitato egiziano, uccisi 3 reporter; Gaza, Board of Peace: Trump conferma ok di Putin. Meloni in forse, Netanyahu dice sì; L'IDF conferma: I morti a Gaza sono stati 70mila. Lo riportano i media israeliani - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha indetto una consultazione sulla sicurezza. Si discute di un attacco Usa all'Iran; Omicidi, furti e terre occupate. Le milizie di Gaza puntano al governo.

Raid di Israele a Gaza: Almeno 28 morti, un quarto sono bambini. È uno degli attacchi più gravi dal cessate il fuocoMilano, 31 gen. (Adnkronos) - E' sufficiente leggere il testo della legge per vedere che non solo non è affatto punitiva, ma eleva il rango del pubblico ministero a quello di giudice. Che venga perce ... ilfattoquotidiano.it

Almeno 19 morti in raid di Israele nella Striscia di GazaRoma, 31 gen. (askanews) – E’ salito a 19 il numero dei palestinesi uccisi dalla scorsa notte dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza, dopo l’ultimo attacco messo a segno questa mattina con dron ... askanews.it

Almeno 19 morti in raid di #Israele nella Striscia di #Gaza facebook

Almeno 19 morti in raid di #Israele nella Striscia di #Gaza x.com