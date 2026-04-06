Nel corso delle indagini sugli attentati incendiari in Grecia, è stata rivendicata un'azione a nome di Sara e Sandro, due anarchici deceduti in un'esplosione a Roma. La rivendicazione, pubblicata oggi da un quotidiano, suggerisce un possibile collegamento tra le cellule anarchiche operanti in Italia e in Grecia. Le autorità stanno verificando i legami tra gli atti incendiari e il network di gruppi anarchici attivi nelle due nazioni.

Molotov nel nome di Sara e Sandro. La rivendicazione di un attentato incendiario in Grecia da parte di un nucleo ispirato dai due anarchici morti nell'esplosione di Roma, anticipata oggi da Il Tempo, irrobustisce l'ipotesi di collegamenti tra le cellule anarchiche attive nel nostro Paese e ad Atene. Al punto che l'antiterrorismo indaga sui possibili legami. Il filo rosso tra i gruppi antagonisti greci e quelli italiani è finito da tempo sotto la lente d'ingrandimento dell'intelligence internazionale e degli investigatori romani. L'esplosione nel casale del Parco degli Acquedotti e l'attentato incendiario del 25 marzo ad Atene contro l'abitazione del preside del Politecnico greco potrebbero essere legati da un filo conduttore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bombe nel nome di Sara e Sandro, si indaga sul "filo nero" tra Roma e Atene

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