Basket donne Serie A2 Giussano il decimo stop costa la panchina a Sacchi

A Giussano, nel campionato di basket femminile Serie A2, l’allenatore Cico Sacchi è stato sollevato dall’incarico dopo aver subito dieci sconfitte consecutive. Al suo posto è stato richiamato Arturo Fracassa, che aveva già guidato la squadra per tre mesi durante l’assenza di Sacchi per motivi di salute. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società.

Colpo di scena a Giussano. Le dieci sconfitte consecutive sono costate la panchina a Cico Sacchi. Al suo posto torna Arturo Fracassa, che aveva fatto un buon lavoro nei tre mesi di assenza per problemi di salute di coach Sacchi. La partita di sabato a Livorno è proibitiva ma in società ci si muove per la sfida decisiva in chiave salvezza contro Viterbo tra due settimane. "Serviva un cambio di guida tecnica per dare una scossa. Stiamo per firmare una straniera che rinforzerà la formazione nel ruolo di ala forte, proprio in vista della gara casalinga con Viterbo – dice il d.s. Dario Aramini – si tratta di una giocatrice giovane che può prendere l'avventura con la maglia foxes come un trampolino di lancio.