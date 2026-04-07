Giussano batte Valdarno e centra i playout Fracassa esulta | Una vittoria che vale oro

Nell’ultima giornata della stagione regolare della serie A2 di basket femminile, la squadra di Giussano ha vinto contro Valdarno con il punteggio di 77-70. La vittoria permette alla squadra di raggiungere i playout, mentre i giocatori festeggiano l’obiettivo raggiunto. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha avuto la meglio nel quarto finale, assicurandosi così la possibilità di disputare le prossime gare di salvataggio.

Nell’ultima giornata di regular season della serie A2 di basket femminile, Giussano centra l’obiettivo playout battendo il forte Valdarno per 77-70. Finalmente le foxes hanno sciorinato un basket brillante, trovando il trio Valensin-Diotti-Valli in serata di grazia. Sotto di dodici lunghezze nella prima metà della gara, la formazione brianzola ha fatto una splendida rimonta andando a prendersi la posta in palio. "Sono contentissimo per l’agognata vittoria - dice coach Arturo Fracassa -, la situazione per noi era diventata pesante in settimana avendo collezionato una lunga serie di sconfitte. Cambia di molto presentarsi ai playout per la salvezza con alle spalle un successo, ottenuto in una incontro vero visto che Valdarno aveva bisogno di vincere per posizionarsi al terzo posto in classifica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giussano batte Valdarno e centra i playout. Fracassa esulta: "Una vittoria che vale oro" Megabox torna a sorridere. Una vittoria che vale oromegabox 3 monviso 2 MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Butigan 9, Bartolucci 1, Omoruyi 15, Candi 8, Bici 25, Giovannini4 ; De Bortoli (L),... Per il Forlì è una vittoria che vale oro: Pontedera liquidato con due retiIl Forlì, con questi tre punti, sale a quota 29 in classifica, allungando sulla zona playout di cinque lunghezze e rimanendo agganciato al gruppo... Si parla di: Giussano batte Valdarno e centra i playout. Fracassa esulta: Una vittoria che vale oro; La Polisportiva Galli perde a Giussano e chiude al 4° posto la regular season; ai Play-Off sfida a Ragusa. Giussano batte Valdarno e centra i playout. Fracassa esulta: Una vittoria che vale oroNell’ultima giornata di regular season della serie A2 di basket femminile, Giussano centra l’obiettivo playout battendo il forte Valdarno ... ilgiorno.it