Per il Forlì è una vittoria che vale oro | Pontedera liquidato con due reti

Il Forlì torna alla vittoria, e questa volta vale davvero oro. La squadra biancorossa batte 2-0 il Pontedera, con le reti di Scaccabarozzi al primo tempo e Ilari nel finale. Dopo più di due mesi senza vittorie, il risultato porta entusiasmo e fiducia tra i tifosi e la società. È una svolta importante per il campionato dei galletti.

Il Forlì, con questi tre punti, sale a quota 29 in classifica, allungando sulla zona playout di cinque lunghezze e rimanendo agganciato al gruppo delle squadre di centro classifica Mister Miramari sostituisce lo squalificato Manetti con Mandrelli e ritrova De Risio in mezzo al campo; a centrocampo Scaccabarozzi si ritaglia subito un posto da titolare dopo la buona gara contro la Vis, mentre in attacco Trombetta è confermato punta centrale, coadiuvato da Farinelli e Macrì. Per il resto, confermato il blocco di domenica scorsa. Il Forlì parte forte e all'8° ha una buona occasione per sbloccare l'incontro con Trombetta, ma Saracco in uscita salva il Pontedera.

