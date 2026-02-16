Megabox torna a sorridere Una vittoria che vale oro

Megabox ha ottenuto una vittoria importante contro Monviso, vincendo 3-2 dopo una partita combattuta. La squadra di Vallefoglia ha mostrato determinazione, con Bici che ha segnato 25 punti. La partita si è giocata tra continui sorpassi e momenti di tensione, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo in campo.

megabox 3 monviso 2 MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Butigan 9, Bartolucci 1, Omoruyi 15, Candi 8, Bici 25, Giovannini4; De Bortoli (L), Lázaro 1, Carletti 6, Ungureanu 4, Thokbuom 4. N.e. Feduzzi (L), Stoyanova, Mitkova. All. Pistola. WASH4GREEN MONVISO: Kindermann 22, D’Odorico 14, Akrari 8, Bridi 1, Davyskiba 25, Dodson 13; Moro (L), Battistoni 3, Siftar, Bussoli. N.e. Sylves, Harbin, Scialanca (L). All. Nica. Arbitri: Vagni e Angelucci. Parziali: 25-23 (27’), 23-25 (28’), 23-25 (28’), 26-24 (31’),15-11 (16’). Note: spettatori 729. Che tie-break infinito. La Megabox torna a sorridere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Megabox torna a sorridere. Una vittoria che vale oro Per il Forlì è una vittoria che vale oro: Pontedera liquidato con due reti Il Forlì torna alla vittoria, e questa volta vale davvero oro. La Recanatese respira. Vittoria che vale oro La Recanatese ottiene una vittoria importante a Termoli, battendo 1-0 grazie a un gol di Troselj. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Megabox torna a sorridere. Una vittoria che vale oro. Torna in campo col cuore più leggero la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, forte del suo matematico sesto posto nella regular season e così nelle migliori condizioni di spirito per preparare le prossime partite. https://www.radioincontro.com/megab facebook