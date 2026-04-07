Giuseppe Ranalli resta a capo del Polo Innovazione Automotive d’Abruzzo

Il consiglio di amministrazione del Polo Innovazione Automotive d’Abruzzo è stato aggiornato, con Giuseppe Ranalli riconfermato presidente e Maria Onida confermata come vicepresidente. La decisione è stata annunciata ufficialmente e avviene in seguito alle assemblee di rinnovo degli organi direttivi. Nessuna variazione è stata comunicata riguardo alle altre figure coinvolte nella governance dell’ente.

Bagnoli, protocollo per legalità e sicurezza. All’Acen focus con Manfredi, di Bari e Savarese Enrico Mordillo presidente e Roberto Cecatto a.d., Rai Way guarda al futuro Il Polo Innovazione Automotive d’Abruzzo rinnova il proprio consiglio d’amministrazione: confermati Giuseppe Ranalli nel ruolo di presidente e Maria Onida come vicepresidente. Completano il Cda: Enrico Mordillo presidente e Roberto Cecatto a.d., Rai Way guarda al futuro Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Enrico Mordillo presidente e Roberto Cecatto a.d., Rai Way guarda al. 🔗 Leggi su Ildenaro.it In Abruzzo l'87,3% dell'occupazione è assorbita dall'automotiveIn Abruzzo l’87,3% dell’occupazione regionale è assorbita dall’automotive che ne rappresenta il 91,3% del fatturato. Leggi anche: In Abruzzo l'87,3% dell’occupazione regionale è assorbita dall’automotive