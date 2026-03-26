In Abruzzo l' 87,3% dell’occupazione regionale è assorbita dall’automotive
In Abruzzo, l’87,3% dell’occupazione regionale è legata al settore automotive. Secondo i dati dell’Osservatorio sulla Trasformazione dell’ecosistema automotive, la filiera regionale registra una forte specializzazione con il 91,3% del fatturato concentrato nel settore. Questi numeri evidenziano la prevalenza delle attività legate all’automotive nel tessuto occupazionale e produttivo della regione.
I numeri delineano dunque un distretto ad altissima specializzazione. La struttura produttiva si distingue per un peso dei Tier 1, cioè i fornitori che vendono componenti direttamente alle aziende automobilistiche, (41% contro il 27% nazionale) che intercettano il 68% del fatturato locale, confermando un forte radicamento nei segmenti a maggiore responsabilità di sistema. "Le imprese dell'automotive abruzzese presentano una resilienza maggiore rispetto alle altre realtà industriali. Un risultato raggiunto grazie a un'elevata innovazione di prodotto e di processo, maggiore rispetto agli altri competitor italiani. Occorre, invece, migliorare soprattutto in materia di regolamentazione e riguardo i cambiamenti tecnologici", commenta Giuseppe Calabrese, responsabile scientifico Otea. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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