In Abruzzo l' 87,3% dell' occupazione è assorbita dall' automotive

In Abruzzo, l’87,3% dei posti di lavoro è legato al settore automotive, che contribuisce con il 91,3% del fatturato regionale. La maggior parte delle attività economiche nella regione riguarda la produzione e i servizi collegati a questo comparto. Non sono stati riportati altri settori con quote significative di occupazione o fatturato.

In Abruzzo l’87,3% dell’occupazione regionale è assorbita dall’automotive che ne rappresenta il 91,3% del fatturato. A rilevarlo, fotografando un distretto ad altissima specializzazione, è l’Osservatorio Tea (Trasformazione dell’ecosistema automotive) con i dati survey 2025 basati su un database di 2.100 imprese. “Le imprese dell'automotive abruzzese presentano una resilienza maggiore rispetto alle altre realtà industriali. Un risultato raggiunto grazie a un'elevata innovazione di prodotto e di processo, maggiore rispetto agli altri competitor italiani. Occorre, invece, migliorare soprattutto in materia di regolamentazione e riguardo i cambiamenti tecnologici”, commenta Giuseppe Calabrese, responsabile scientifico Otea. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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