Giuseppe Ranalli confermato alla guida di Iam - Innovazione Automotive e Metalmeccanica

Il consiglio di amministrazione di Iam – Innovazione Automotive e Metalmeccanica si è riunito il 1° aprile e ha confermato la nomina di Giuseppe Ranalli come presidente. La società gestisce il Polo innovazione automotive d’Abruzzo situato a Santa Maria Imbaro. Durante l’incontro sono stati integrati nuovi componenti nel consiglio, che si occuperanno di sostenere le attività legate all’innovazione nel settore automotive e metalmeccanico.

Rinnovato il consiglio d'amministrazione del soggetto gestore del Polo innovazione automotive d’Abruzzo. Nuovi ingressi nel Cda per la sfida dell'innovazione Nella riunione del 1° aprile, è stata confermata la guida con Giuseppe Ranalli (Tecnomatic) alla presidenza e Maria Onida alla vicepresidenza (Stellantis). Consiglieri sono Marcello Vinciguerra (Honda Italia Industriale), Francesco Marfisi (Gruppo Marfisi), Enrico Pisino (Centro di competenza Cim 4.0), Pierluigi Beomonte Zobel (Università dell’Aquila) e Beniamino Tambelli (Tcm Group), con questi ultimi due che fanno il loro ingresso nel Cda, chiamati a contribuire allo sviluppo delle prossime progettualità del Polo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Giuseppe Ranalli resta a capo del Polo Innovazione Automotive d’Abruzzo Giuseppe Vitagliano confermato alla guida dell’Associazione dei commercialisti di Napoli NordL’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc) – Sezione Napoli Nord ha confermato Giuseppe Vitagliano nel ruolo di presidente, rinnovando la...