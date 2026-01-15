Lucca Juventus dall’estero fanno sul serio per l’obiettivo bianconero Che cosa sta succedendo in queste ore

Negli ultimi giorni si intensificano le voci di mercato riguardo a un possibile trasferimento dell’attaccante del Napoli alla Juventus. Dall’estero arrivano segnali concreti di interesse, aumentando l’attesa tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione si sviluppa in un contesto di negociazioni e valutazioni, mentre le parti coinvolte monitorano attentamente ogni passo. Rimaniamo aggiornati sulle evoluzioni di questa trattativa che potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato estivo.

La Juventus monitora con estrema attenzione le strategie delle dirette rivali in Serie A, consapevole che gli equilibri della classifica passano anche dalle mosse di riparazione delle avversarie. I riflettori della Continassa sono puntati sulle manovre del Napoli, il cui mercato potrebbe subire una scossa decisiva a breve termine. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la situazione all'ombra del Vesuvio può sbloccarsi da un momento all'altro.

