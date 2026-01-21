Mateta Juve il giocatore ha detto no ad una destinazione | svolta nella trattativa? Cosa sta succedendo

Mateta Juve, l’attaccante ha comunicato al club di preferire un trasferimento in Serie A o di rimanere in Premier. La scelta del giocatore potrebbe influenzare lo sviluppo della trattativa. Restano da chiarire i prossimi passi e le intenzioni delle parti coinvolte, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Mateta Juve, l’attaccante ha riferito al club di volersi trasferire in Serie A o restare in Premier. Secco no all’ipotesi Arabia. Le ultime. Il calciomercato entra nel vivo e uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese, protagonista di una stagione straordinaria, sembra ormai aver tracciato il solco per il proprio futuro lontano da Londra. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il calciatore ha espresso chiaramente la volontà di lasciare il Crystal Palace per tentare una nuova avventura professionale che possa garantirgli il salto di qualità definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juve, svolta nelle ultime ore: i bianconeri hanno preso una decisione. Cosa sta succedendoNelle ultime ore, la Juventus ha ripreso i contatti con En-Nesyri, attaccante marocchino ex Siviglia.

Marchetti: La trattativa con Il Crystal Palace per Mateta non è saltata, timidi contatti vanno avanti. Sorpasso della Juve sul Napoli per En-Nesyri, ma attenzione a…Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato del mercato della Juventus: Gli obiettivi di mercato della Juventus sono l'attaccante centrale, numero nove, tanto per capirci, e il ... tuttojuve.com

Secondo Fabrizio #Romano, #Mateta ha comunicato ufficialmente al #CrystalPalace la volontà di cambiare maglia L'attaccante ha fretta di chiudere e spinge per il trasferimento a gennaio dopo i colloqui avviati con #Juve e #AstonVilla La decisione fin - facebook.com facebook

#Juve tra #EnNesyri e #Mateta • Tutti e due i giocatori aprono alla Juve. • Il Crystal Palace chiede 40M per Mateta e ha già rifiutato una proposta. • Nessuna offerta ufficiale per En-Nesyri, che vorrebbe andare via per giocare di più #calciomercato x.com