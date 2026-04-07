Giulio Berruti e Michelle Hunziker sono una coppia la prima foto insieme e la vacanza a Marrakech

Giulio Berruti e Michelle Hunziker sono apparsi insieme in una foto scattata a Marrakech, dove hanno trascorso le vacanze di Pasqua. La coppia ha condiviso l’immagine sui social media, confermando così la loro relazione. La foto mostra entrambi in un contesto di vacanza, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili sulla loro permanenza in Marocco.

Giulio Berruti e Michelle Hunziker insieme a Marrakech. La coppia ha ufficializzato la frequentazione con una foto di gruppo in Marocco, dove hanno trascorso le vacanze di Pasqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Michelle Hunziker e Giulio Berruti allo scoperto: gli scatti confermano il nuovo amore; Michelle Hunziker e Giulio Berruti inseparabili: Bruciano le tappe. Sono belli e sorridenti; Michelle Hunziker, il flirt con Berruti ‘scatena’ la risposta dell’ex Maria Elena Boschi. Cosa ha fatto; Giulio Berruti e Michelle Hunziker, altro che crisi: la foto della Pasqua vip che toglie ogni dubbio.

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Michelle Hunziker e Giulio Berruti, insieme a Marrakech. C’è la prima foto social (di gruppo) - facebook.com facebook