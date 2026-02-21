Ema Stokholma pronta a Sanremo | Non sapevo cosa fosse Le parole per Andrea Delogu

Ema Stokholma farà il suo debutto a Sanremo, nonostante abbia ammesso di non conoscere il festival prima di essere coinvolta. La conduttrice si prepara a guidare “PrimaFestival”, uno show che andrà in onda prima delle serate principali. Con lei ci saranno Carolina Rey e Manola Moshlei, pronte a intrattenere gli spettatori con interviste e commenti. La sua presenza al festival ha sorpreso molti fan, curiosi di vederla all’opera in questa nuova avventura.

Ema Stokholma, insieme a Carolina Rey e Manola Moshlei, sarà al timone di PrimaFestival, il programma che accompagnerà il pubblico nelle serate del Festival di Sanremo 2026. Una prova importante per la conduttrice italo-francese, che cercherà di affrontare la nuova avventura con la schiettezza e l’ironia che da sempre la contraddistinguono. Ema Stokholma, le parole su Sanremo. Dal 21 febbraio torna su Rai1 l’appuntamento con PrimaFestival, la striscia quotidiana che accompagnerà gli spettatori nel viaggio di avvicinamento al Festival di Sanremo 2026. A condurre lo show sarà un trio tutto al femminile composto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moshlei, che promettono una ventata di freschezza nel palinsesto Rai.🔗 Leggi su Dilei.it

Ema Stokholma, il fratello Gwendal, la storia con Angelo Madonia, l'amicizia con Andrea Delogu: «Mia madre mi metteva la testa nel water»Ema Stokholma festeggia 42 anni, celebrando una carriera ricca di successi come DJ, conduttrice radio e televisiva.

Sanremo 2026: Ema Stokholma e le altre conduttrici di PrimaFestivalEma Stokholma e altre conduttrici sono state confermate come protagoniste di PrimaFestival, il programma che anticipa e commenta il Festival di Sanremo 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.