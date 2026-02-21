Ema Stokholma pronta a Sanremo | Non sapevo cosa fosse Le parole per Andrea Delogu
Ema Stokholma farà il suo debutto a Sanremo, nonostante abbia ammesso di non conoscere il festival prima di essere coinvolta. La conduttrice si prepara a guidare “PrimaFestival”, uno show che andrà in onda prima delle serate principali. Con lei ci saranno Carolina Rey e Manola Moshlei, pronte a intrattenere gli spettatori con interviste e commenti. La sua presenza al festival ha sorpreso molti fan, curiosi di vederla all’opera in questa nuova avventura.
Ema Stokholma, insieme a Carolina Rey e Manola Moshlei, sarà al timone di PrimaFestival, il programma che accompagnerà il pubblico nelle serate del Festival di Sanremo 2026. Una prova importante per la conduttrice italo-francese, che cercherà di affrontare la nuova avventura con la schiettezza e l’ironia che da sempre la contraddistinguono. Ema Stokholma, le parole su Sanremo. Dal 21 febbraio torna su Rai1 l’appuntamento con PrimaFestival, la striscia quotidiana che accompagnerà gli spettatori nel viaggio di avvicinamento al Festival di Sanremo 2026. A condurre lo show sarà un trio tutto al femminile composto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moshlei, che promettono una ventata di freschezza nel palinsesto Rai.🔗 Leggi su Dilei.it
Ema Stokholma, il fratello Gwendal, la storia con Angelo Madonia, l'amicizia con Andrea Delogu: «Mia madre mi metteva la testa nel water»Ema Stokholma festeggia 42 anni, celebrando una carriera ricca di successi come DJ, conduttrice radio e televisiva.
Sanremo 2026: Ema Stokholma e le altre conduttrici di PrimaFestivalEma Stokholma e altre conduttrici sono state confermate come protagoniste di PrimaFestival, il programma che anticipa e commenta il Festival di Sanremo 2026.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: PrimaFestival '26: intervista alle tre conduttrici; Il mix perfetto del Prima Festival: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi; Ema Stokholma: Non c'è posto per l'amore e per dei figli. Mi sento fortunata, mi sono imborghesita; The Voice Kids 2026, l’ultimo show di Antonella Clerici: chi sono i finalisti e l’intervento del pubblico.
Ema Stokholma: «Non c'è posto per l'amore e per dei figli. Mi sento fortunata, mi sono imborghesita»Il Festival di Sanremo per Ema Stokholma (vero nome Morwenn Moguerou) comincia prima, inizia ora. Insieme a Carolina Rey e Manola Moslehi conduce su Rai ... msn.com
Ema Stokholma ha un nuovo fidanzato: ecco chi è il suo nuovo amore dopo Angelo MadoniaUn nuovo capitolo sentimentale per Ema Stokholma: tra lavoro, rinascita e discrezione sembra tornare il sereno. donnapop.it
«È la prima persona a cui dico tutto, non avendo una famiglia». Per Ema Stokholma il viaggio verso Sanremo è iniziato in anticipo, con la conduzione del PrimaFestival su Rai 1 al fianco di Carolina Rey e Manola Moslehi. È un ritorno per lei, che aveva già vis - facebook.com facebook
Ema Stokholma: “L’amore No grazie, mi incasina. Felice di fare la zia” x.com