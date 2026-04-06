Stasera va in onda il secondo appuntamento di GialappaShow, il programma condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band. Luca Argentero sarà presente come co-conduttore, affiancando il Mago Forest. Tra gli ospiti della puntata ci saranno anche Ema Stokholma, interpretata da Giulia Vecchio, e Michela Giraud, che ricopre il ruolo di vicepreside. La trasmissione va in onda alle ore 21.

Sarà Luca Argentero ad affiancare il Mago Forest alla conduzione nel secondo appuntamento con GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda questa sera, lunedì 6 aprile, alle 21.30 su Tv8 e Sky Uno. Anticipazioni e ospiti del 6 aprile 2026. Tante le novità anche in questa puntata: Giulia Vecchio porta in scena, per la prima volta, Ema Stokholma, che accoglie sempre con stupore le esternazioni del suo compagno di lavoro, un finto Gino Castaldo, come fossero verità rivelate. Giovanni Vernia aggiunge alla carrellata dei suoi personaggi Spasmo, un rapper un po’ sfiduciato per colpa dello “Stato che ci opprime”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - GialappaShow, stasera debutta la Ema Stokholma di Giulia Vecchio. Michela Giraud è A’ Vicepreside

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Talenti sempre più incompresi di X Factor - GialappaShow St.6

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