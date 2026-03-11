Nella giornata di oggi, un topo è stato rinvenuto negli uffici dei Servizi Sociali di Latina. La scoperta ha portato alla richiesta di un intervento di bonifica immediata da parte della Fp Cgil, che ha evidenziato la necessità di intervenire rapidamente per garantire la sicurezza degli ambienti. La presenza di animali indesiderati negli uffici pubblici ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti.

Un topo è stato trovato negli uffici dei Servizi Sociali di Latina, e ora la Fp Cgil chiede un intervento immediato di bonifica urgente. Il fatto è accaduto in via Polonia, dove nei locali della struttura è stato catturato il roditore. La vicenda ripropone una criticità già segnalata dal sindacato: la scelta di collocare i Servizi Sociali in una sede decentrata, lontana dal centro cittadino e non adeguatamente servita dai mezzi pubblici, rende difficile l’accesso sia ai lavoratori sia agli utenti dei servizi. "I Servizi Sociali rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le persone in difficoltà e meritano locali dignitosi, accessibili e adeguati al lavoro quotidiano svolto e vicini ad altri uffici pubblici con i quali quotidianamente relazionarsi come Asl, prefettura e tribunale". 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Vigilanza e servizi negli uffici giudiziari: la protesta si estende a BrindisiCresce la preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori impiegati nei servizi di portierato.

Servizi sociali: assunte 4 nuove assistenti sociali per rafforzare il welfare cittadinoIl Comune di Taranto assume quattro nuove figure professionali con profilo di funzionario Assistente Sociale, tramite procedura di mobilità, e grazie...

Casa de Tres Niveles con Terraza | Constructura ADE

Contenuti e approfondimenti su Topo negli

Temi più discussi: Topo negli uffici dei Servizi sociali a Latina; UN TOPO NEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI A LATINA, FP CGIL: BONIFICA URGENTE; Allarme topi al Primo Liceo Artistico di via Carcano, la denuncia-video degli studenti: Così la scuola non è vivibile; Ladra di profumi e topo d’auto. Due in manette.

Trani, negli uffici giudiziari ancora un topo (non talpe)TRANI - Nessuno l’aveva cercato, eppure si è presentato spontaneamente all’ufficiale giudiz iario. Quando è entrato nessuno l’ha visto, l’ufficio era chiuso. Ciononostante deve aver avuto comunque ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La città che non vogliamo: degrado negli uffici comunali, piccioni morti e topi nelle stanzePesaro, il consigliere Lanzi lancia l’allarme: È così da ottobre scorso. L’assessora Mila Della Dora: L’Aspes ha già messo le trappole e mercoledì arriva la ditta per sanificare ... msn.com

PADOVA. IL “TOPO” DEL SUPERMARKET, INCASTRATO UN PENSIONATO Per settimane mangiava “a sbafo” la parte più pregiata degli spicchi, la punta, per poi riporli mordicchiati negli scaffali frigo. Beccato, dopo settimane di appostamenti, il “topo” del su - facebook.com facebook