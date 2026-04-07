Giudice Sportivo Serie A | ratificata la squalifica per McKennie un altro bianconero entra in diffida

Il Giudice Sportivo della Serie A ha confermato la squalifica per il calciatore proveniente dalla Juventus. Inoltre, un altro giocatore della stessa squadra è stato inserito in diffida in vista della prossima partita contro l’Atalanta. La decisione riguarda specificamente alcuni comportamenti durante le ultime partite di campionato. Nessuna altra informazione sui motivi delle squalifiche è stata resa nota.

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