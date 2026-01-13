Serie A stangata Giudice sportivo | 18 giornate di squalifica

Il Giudice sportivo ha stabilito una sanzione di 18 turni di squalifica per un calciatore coinvolto in un episodio avvenuto durante la ventesima giornata di Serie A. La decisione riguarda un calcio alla coscia di un avversario a terra, evidenziando l’attenzione delle autorità sportive sulla tutela del fair play. Ecco le principali conseguenze disciplinari emerse dalle recenti valutazioni.

Tre turni di stop per un calciatore, reo di aver colpito con un calcio all’altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alla ventesima giornata di Serie A disputatasi tra sabato scorso e lunedì. C’era attesa per la squalifica di Antonio Conte, fattosi espellere nel big match tra Inter e Napoli dopo l’assegnazione del rigore ai nerazzurri. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Al tecnico azzurro è stata rifilata una sospensione di due turni, “per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

