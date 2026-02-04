Giudice Sportivo Serie A | ufficiale una squalifica per Juve Lazio! Un bianconero entra in diffida Tutte le decisioni dopo la 23esima giornata

Dopo la 23esima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note alcune decisioni importanti. Una squalifica colpisce direttamente una squadra, mentre un giocatore della Juventus entra in diffida. Le decisioni sono definitive e potrebbero influenzare le prossime partite.

