Giudice Sportivo Serie A | ufficiale una squalifica per Juve Lazio! Un bianconero entra in diffida Tutte le decisioni dopo la 23esima giornata
Dopo la 23esima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note alcune decisioni importanti. Una squalifica colpisce direttamente una squadra, mentre un giocatore della Juventus entra in diffida. Le decisioni sono definitive e potrebbero influenzare le prossime partite.
. La Juve accoglie le ultime decisioni ufficiali emanate dal Giudice Sportivo, il dottor Gerardo Mastrandrea, relative alla quarta giornata di ritorno della Serie A Enilive. Il comunicato porta con sé una notizia rilevante per la gestione disciplinare della rosa bianconera: Weston McKennie è entrato ufficialmente nella lista dei diffidati. Il texano dovrà prestare massima attenzione nelle prossime uscite: alla prossima ammonizione scatterà inevitabilmente la squalifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Giudice Sportivo Serie A: un bianconero entra in diffida. Chi è a rischio squalifica dopo l’ultima giornata! Il comunicato ufficiale
Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato che un calciatore della Juventus è entrato in diffida dopo l’ultima giornata.
Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo la 19^ giornata: squalifica e multa per Zaccagni, stop anche per Tomori e altri 3!
Dopo la 19ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni, includendo squalifiche e multe.
Giudice Sportivo, 50mila euro di ammenda e diffida specifica all'Inter per il petardo di CremonaC'era grande attesa per il comunicato del Giudice Sportivo dopo la 23^ giornata di Serie A in merito al petardo lanciato dai tifosi dell'Inter verso il portiere della Cremonese, Audero. milannews.it
Giudice Sportivo | Lazio, confermata la squalifica di Pellegrini dopo il GenoaSono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo riguardo l'ultima giornata di Serie A. Dopo Lazio - Genoa è stato squalificato Luca Pellegrini, diffidato e ammonito: ... lalaziosiamonoi.it
CdS - Caso #Audero: multa in arrivo dal giudice sportivo. Da capire se sarà chiusa la curva a San Siro x.com
Serie D/H, giudice sportivo: 4 giornate di stop a Cipolletta - facebook.com facebook
