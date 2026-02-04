Giudice Sportivo Serie A | multe squalificati e diffidati Tutte le decisioni dopo la 23ª giornata di campionato

Dopo la 23ª giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha annunciato le sue decisioni. Sono state multe, squalifiche e diffide per diversi giocatori e società. La lista dei provvedimenti riguarda sia allenatori che calciatori, con alcune sanzioni che potrebbero influenzare le prossime partite. Le decisioni sono state comunicate subito dopo i match di questo fine settimana.

