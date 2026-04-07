Gite scolastiche solo per ricchi? Quasi uno studente su due resta a casa | Violata la Costituzione
Secondo recenti dati, quasi il 44% degli studenti italiani non partecipa alle gite scolastiche, considerate tradizionalmente momenti di socializzazione e apprendimento extrascolastico. La maggior parte di questi ragazzi resta a casa a causa di difficoltà economiche, evidenziando un divario tra le possibilità di accesso alle attività extrascolastiche e le risorse delle famiglie. La questione ha sollevato interrogativi sulla parità di opportunità nel sistema scolastico italiano.
Il 44% degli studenti italiani rinuncia alla partecipazione ai viaggi d’istruzione, le cosiddette gite scolastiche un tempo tanto attese, in larga parte per motivi economici. Il dato è stato sottolineato in queste ore dal Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani. Secondo i docenti si tratterebbe di una progressiva erosione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3 della Costituzione. – Notizie.com Il viaggio di istruzione, disciplinato nell’ambito dell’autonomia scolastica e richiamato da plurime circolari ministeriali, non costituisce infatti un’attività accessoria, bensì un segmento qualificante dell’offerta formativa, in quanto esperienza didattica a pieno titolo. 🔗 Leggi su Notizie.com
Gite scolastiche, è crisi: uno studente su due resta a casa. I viaggi costano troppo, ma c’è anche chi non ha voglia di partire con i compagniLe gite scolastiche nel 2026 non sono più per tutti: quasi la metà degli studenti italiani quest’anno non parteciperà al viaggio d’istruzione.
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Costi elevati, poca disciplina e ansia sociale: 4 studenti su 10 rinunciano alla gitaI risultati dell’Osservatorio: tra le mete più amate si confermano Firenze, Roma e Napoli. I numeri dei non partenti tornano in linea con quelli pre-pandemia ... msn.com
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Le gite scolastiche tornano al centro del dibattito dopo l’intervento del giornalista Camillo Langone, che sulle colonne de Il Foglio ha definito queste esperienze un’eredità del passato ormai priva di senso nell’attuale contesto sociale. x.com