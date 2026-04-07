Gite scolastiche solo per ricchi? Quasi uno studente su due resta a casa | Violata la Costituzione

Secondo recenti dati, quasi il 44% degli studenti italiani non partecipa alle gite scolastiche, considerate tradizionalmente momenti di socializzazione e apprendimento extrascolastico. La maggior parte di questi ragazzi resta a casa a causa di difficoltà economiche, evidenziando un divario tra le possibilità di accesso alle attività extrascolastiche e le risorse delle famiglie. La questione ha sollevato interrogativi sulla parità di opportunità nel sistema scolastico italiano.