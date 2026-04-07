Gite scolastiche solo per ricchi? Quasi uno studente su due resta a casa | Violata la Costituzione

Da notizie.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo recenti dati, quasi il 44% degli studenti italiani non partecipa alle gite scolastiche, considerate tradizionalmente momenti di socializzazione e apprendimento extrascolastico. La maggior parte di questi ragazzi resta a casa a causa di difficoltà economiche, evidenziando un divario tra le possibilità di accesso alle attività extrascolastiche e le risorse delle famiglie. La questione ha sollevato interrogativi sulla parità di opportunità nel sistema scolastico italiano.

Il 44% degli studenti italiani rinuncia alla partecipazione ai viaggi d’istruzione, le cosiddette gite scolastiche un tempo tanto attese, in larga parte per motivi economici. Il dato è stato sottolineato in queste ore dal Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani. Secondo i docenti si tratterebbe di una progressiva erosione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3 della Costituzione. – Notizie.com Il viaggio di istruzione, disciplinato nell’ambito dell’autonomia scolastica e richiamato da plurime circolari ministeriali, non costituisce infatti un’attività accessoria, bensì un segmento qualificante dell’offerta formativa, in quanto esperienza didattica a pieno titolo. 🔗 Leggi su Notizie.com

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Gite scolastiche, è crisi: uno studente su due resta a casa. I viaggi costano troppo, ma c’è anche chi non ha voglia di partire con i compagniLe gite scolastiche nel 2026 non sono più per tutti: quasi la metà degli studenti italiani quest’anno non parteciperà al viaggio d’istruzione.

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